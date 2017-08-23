Петербургские девелоперы пожаловались Смольному на новый закон о долевом строительстве

Перспективы развития городского строительного бизнеса девелоперы обсудили на круглом столе вместе с чиновниками комитета по строительству.

Представители компаний-застройщиков, столкнувшиеся с новой реальностью после принятия Госдумой поправок в Федеральный закон №214, говорят о закате долевого строительства. Появилось требование, чтобы каждый застройщик одновременно реализовывал не более одного объекта, то есть по одному разрешению на строительство на одном участке должна работать единственная организация.



В таких условиях, как говорят строители, многие компании не смогут соответствовать новым правилам и будут вынуждены просто уйти с рынка. Однако представители исполнительной власти готовы работать в тесном сотрудничестве с застройщиками для решения любых осложнений.



Также девелоперы пожаловались на слишком большое количество требований к компаниям при организации строительства. И отметили, что это уже не первая редакция закона, поэтому они не успевают адаптироваться к изменениям правил на живом рынке, даже несмотря на то, что поправки вступают в силу через год после одобрения.