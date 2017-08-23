В Волгоградской области введен режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС объявлен на территории Волгоградской области
из-за природных пожаров. Огонь бушует в нескольких районах.
Решение о введении особого режима было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте региональной администрации.
Напомним, площадь пожаров в регионе выросла до нескольких сотен гектаров. Причиной возгорания, по словам сотрудников МЧС, мог стать так называемый пал сухой травы.
Из-за сложных метеоусловий в лесу и степи в регионе запретили разводить костры. Тем не менее, многие жители это требование игнорируют.
Напомним, площадь пожаров в регионе выросла до нескольких сотен гектаров. Причиной возгорания, по словам сотрудников МЧС, мог стать так называемый пал сухой травы.
Из-за сложных метеоусловий в лесу и степи в регионе запретили разводить костры. Тем не менее, многие жители это требование игнорируют.
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