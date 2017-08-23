Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.08, 20:51

    В Волгоградской области введен режим ЧС из-за пожаров

    комментировать
    В Волгоградской области введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> пожаров

    В Волгоградской области введен режим ЧС из-за пожаров

    В Волгоградской области введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> пожаров

    Режим ЧС объявлен на территории Волгоградской области из-за природных пожаров. Огонь бушует в нескольких районах.

    Решение о введении особого режима было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте региональной администрации.

    Напомним, площадь пожаров в регионе выросла до нескольких сотен гектаров. Причиной возгорания, по словам сотрудников МЧС, мог стать так называемый пал сухой травы.

    смотретьК тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию
    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию
    Из-за сложных метеоусловий в лесу и степи в регионе запретили разводить костры. Тем не менее, многие жители это требование игнорируют.

    Новости по теме

    Лесные и степные пожары в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru