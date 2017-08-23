Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.08, 20:51
    Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне. Вашингтон, растения, США, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

    Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

    3 комментария
    Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

    Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

    Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

      В Ботаническом саду Вашингтона распустилось растение Аморфофаллус титанический. Но даже ботаники часто называют его «трупный цветок».

      Говорят, что это растение пахнет, как смесь тухлых яиц и испорченного мяса. Подойти вплотную можно только в противогазе.

      Таким запахом растение привлекает опылителей — жуков-могильщиков и мух. Цветет оно всего два дня и крайне редко — раз в 10 лет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru