Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

В Ботаническом саду Вашингтона распустилось растение Аморфофаллус титанический. Но даже ботаники часто называют его «трупный цветок».
Говорят, что это растение пахнет, как смесь тухлых яиц и испорченного мяса. Подойти вплотную можно только в противогазе.
Таким запахом растение привлекает опылителей — жуков-могильщиков и мух. Цветет оно всего два дня и крайне редко — раз в 10 лет.
Таким запахом растение привлекает опылителей — жуков-могильщиков и мух. Цветет оно всего два дня и крайне редко — раз в 10 лет.
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