Самый зловонный цветок на планете распустился в Вашингтоне

В Ботаническом саду Вашингтона распустилось растение Аморфофаллус титанический. Но даже ботаники часто называют его «трупный цветок».

2126 Вашингтон

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Говорят, что это растение пахнет, как смесь тухлых яиц и испорченного мяса. Подойти вплотную можно только в противогазе.



Таким запахом растение привлекает опылителей — жуков-могильщиков и мух. Цветет оно всего два дня и крайне редко — раз в 10 лет.