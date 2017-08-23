Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области увеличилось до 27. Трое получили тяжелые травмы.
Обновленные данные о пострадавших озвучили в МВД, сообщает ТАСС.
Наталья Устименко, представитель регионального ГУ МВД: «27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами».
В свою очередь медики рассказали, что были госпитализированы 16 человек. Несколько из них находится в реанимации.
Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
Наталья Устименко, представитель регионального ГУ МВД: «27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами».
В свою очередь медики рассказали, что были госпитализированы 16 человек. Несколько из них находится в реанимации.
Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
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