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  • 23.08, 20:51
    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места. больницы, ДТП, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРастет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

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    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом: видео с места

      Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области увеличилось до 27. Трое получили тяжелые травмы.

      Обновленные данные о пострадавших озвучили в МВД, сообщает ТАСС.

      Наталья Устименко, представитель регионального ГУ МВД: «27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами».

      В свою очередь медики рассказали, что были госпитализированы 16 человек. Несколько из них находится в реанимации.

      Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

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