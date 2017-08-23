Жительница Челябинска отсудила 1 млн за перепутанных в роддоме детей

Точку в громком деле о перепутанных судьбах поставили в суде Челябинска. 30 лет назад в местном роддоме акушерки перепутали детей, и все эти годы девочки воспитывались в чужих семьях.
Мать, которая 30 лет из-за ошибки врачей воспитывала чужого ребенка, получит компенсацию. Такое решение вынес суд, куда Зоя Туганова обратилась сразу же, как только узнала правду: так вышло, что в больнице перепутали младенцев. Лишь недавно, уже став пенсионеркой, она нашла родную дочь. Оказалось, что девочка выросла в неблагополучной семье и все это время была лишена родительской ласки. Теперь им предстоит построить новую жизнь. Правда, готовы к ли к этому ее дети, Зоя Антоновна и сама пока не понимает.
Подозрения, призналась Зоя Туганова, у нее возникли сразу после родов. У малышки, которую принесли ей на первое кормление врачи, была явно не славянская внешность. Назвали Катей. Такими же сомнениями тем временем терзали себя и в башкирской семье Тулегеновых, где оказалась голубоглазая девочка, получившая имя Люция. Ей и достанутся все полученные в результате тяжбы деньги. Так решила Зоя Антоновна. Ведь у Катерины и так было все: достойное образование, воспитание и главное — счастливое детство, чего очень не хватало Люции. Еще ребенком она попала в детский дом и пережила немало лишений.
Деньги Зоя Туганова требовала с перинатального центра. Именно его сотрудники допустили роковую ошибку, которая навсегда изменила жизни этих людей. Впрочем, найти виновных теперь спустя столько лет оказалось невозможно. Никакой медицинской документации с фамилиями акушеров не сохранилось. Выплатить компенсацию — по решению суда она составит 1 миллион рублей — предстоит министерству финансов. Впрочем, адвокат пенсионерки заявил, что будет обжаловать решение судьи, чтобы добиться выплаты суммы, заявленной в иске, — речь идет о 10 миллионах рублей.
Зоя Антоновна отмечает: хоть Катя по крови ей и не родная дочь, все равно самый близкий человек. Они искренне любят другу друга. И в отношениях ничего не поменялось после того, как открылась правда. Просто теперь, говорит пенсионерка, детей и внуков в ее семье стало больше.
Подозрения, призналась Зоя Туганова, у нее возникли сразу после родов. У малышки, которую принесли ей на первое кормление врачи, была явно не славянская внешность. Назвали Катей. Такими же сомнениями тем временем терзали себя и в башкирской семье Тулегеновых, где оказалась голубоглазая девочка, получившая имя Люция. Ей и достанутся все полученные в результате тяжбы деньги. Так решила Зоя Антоновна. Ведь у Катерины и так было все: достойное образование, воспитание и главное — счастливое детство, чего очень не хватало Люции. Еще ребенком она попала в детский дом и пережила немало лишений.
Деньги Зоя Туганова требовала с перинатального центра. Именно его сотрудники допустили роковую ошибку, которая навсегда изменила жизни этих людей. Впрочем, найти виновных теперь спустя столько лет оказалось невозможно. Никакой медицинской документации с фамилиями акушеров не сохранилось. Выплатить компенсацию — по решению суда она составит 1 миллион рублей — предстоит министерству финансов. Впрочем, адвокат пенсионерки заявил, что будет обжаловать решение судьи, чтобы добиться выплаты суммы, заявленной в иске, — речь идет о 10 миллионах рублей.
Зоя Антоновна отмечает: хоть Катя по крови ей и не родная дочь, все равно самый близкий человек. Они искренне любят другу друга. И в отношениях ничего не поменялось после того, как открылась правда. Просто теперь, говорит пенсионерка, детей и внуков в ее семье стало больше.
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