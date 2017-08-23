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  • 23.08, 20:50

    Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Eddie Keogh
    Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

    Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

    Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
  • Фото Reuters © 2017, Eddie Keogh

    • Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    Футболист сообщил, что ему было приятно, когда главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пригласил его в сборную на предстоящие матчи, однако «пришло время уйти».

    Уэйн Руни: «Я уже давно об этом думал и сообщил Гарету, что я решил навсегда уйти из сборной. Это очень трудное решение, мы обсудили это с моей семьей, моим тренером в „Эвертоне“. Быть частью сборной в качестве игрока или капитана было настоящей привилегией, и я благодарен всем, кто помогал мне, но я считаю, что пришло время уйти».


    Руни дебютировал в сборной Англии 12 февраля 2003 года и до сих пор остается самым юным футболистом, который когда-либо забивал за национальную команду — на тот момент форварду было 17 лет и 317 дней. Всего в составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории.

    В прошедшее межсезонье Руни вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», в котором дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет.

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