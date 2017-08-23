Женщина-инвалид в Москве убила рецидивиста маникюрными ножницами

Мертвого мужчину нашли в понедельник днем в подъезде дома на Коровинском шоссе. Убитый был осужден за побои.Через день после убийства была задержана подозреваемая в этом преступлении. Ей оказалась 44-летняя женщина, инвалид второй группы. По предварительным данным следствия, она заколола мужчину маникюрными ножницами.: «Через день после убийства вечером оперативники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, инвалида II группы, которая изобличена в том, что на площадке между первым и вторым этажом дома, где нашли тело, три раза ударила маникюрными ножницами мужчину в область сердца».Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.