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  • 23.08, 20:52

    Женщина-инвалид в Москве убила рецидивиста маникюрными ножницами

    4 комментария

    Женщина-инвалид в Москве убила рецидивиста маникюрными ножницами

    <nobr>Женщина-инвалид</nobr> в Москве убила рецидивиста маникюрными ножницами

    Столичные правоохранители выясняют обстоятельства убийства рецидивиста. По подозрению в преступлении задержана женщина-инвалид.

    Мертвого мужчину нашли в понедельник днем в подъезде дома на Коровинском шоссе. Убитый был осужден за побои.

    Через день после убийства была задержана подозреваемая в этом преступлении. Ей оказалась 44-летняя женщина, инвалид второй группы. По предварительным данным следствия, она заколола мужчину маникюрными ножницами.

    Источник РИА Новости в правоохранительных органах: «Через день после убийства вечером оперативники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, инвалида II группы, которая изобличена в том, что на площадке между первым и вторым этажом дома, где нашли тело, три раза ударила маникюрными ножницами мужчину в область сердца».

    Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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