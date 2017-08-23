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  • 23.08, 20:50
    На Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей. благотворительность, дети и подростки, скандалы, США, Урал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей

    На Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей

    3 комментария
    На Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей

    На Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей

    На Урале разгорелся скандал вокруг семьи, «шикующей» в США на деньги благотворителей

      В эпицентре набирающего обороты скандала оказались родители больного ребенка, которые из Нижнего Тагила отправились на лечение малыша в клинику Майами. Деньги помог собрать уральский фонд, но в отчете семьи о тратах в США среди счетов за лечение нашли чеки из ресторанов и магазинов элитного алкоголя, а также выяснилось, что россияне снимают нескромные апартаменты.

      История маленького Мишы Гулина тронула многих жителей Нижнего Тагила: мальчик родился с врожденным пороком ноги, который предполагает инвалидность. Врачи даже не исключали ампутацию. Однако в одной из клиник Флориды пообещали поставить мальчика на ноги за 329 тысяч долларов.

      Сумма для родителей неподъемная. Помочь решили неравнодушные люди. За две недели в Тагиле развернулся масштабный флешмоб в поддержку мальчика, и общими усилиями удалось собрать 10 миллионов рублей — лишь половину от необходимой суммы. Но этого хватило, чтобы семья отправилась в США и оплатила часть лечения.

      Однако массовый благотворительный сбор вскоре обернулся скандалом, когда родители мальчика начали отчитываться за потраченные средства. В чеках, которые супруги выложили в Интернет, пользователи разглядели дорогие продукты и элитный алкоголь. Еще большее негодование вызвала новость о том, что семья поселилась в апартаментах в Майами и арендовала автомобиль. Некоторые люди, перечислявшие деньги посчитали, что Гулины живут на широкую ногу в то время, когда должны экономить.

      Впрочем, нашлись и те, кто поддержал родителей, ведь проживание в Майами действительно требует немалых денег. Супруги Гулины, узнав о разразившемся скандале, растерялись. Они не хотят оправдываться, но боятся, что сбор денег прекратится, и лечение придется остановить. Мать уверяет, что комфортные условия сыну создают на свои личные сбережения.

      Юлия Гулина: «Мы проживаем в США не только на средства жертвователей, но и на накопленные деньги, и те, которые перечислили близкие. Во избежание дальнейшего конфликта мы сократили сумму сбора».

      Гулиных поддержали и сотрудники благотворительного фонда. По словам Алексея Зиновьева, все собранные на лечение ребенка деньги напрямую перечисляются в клинику, и родители на руки не получают ни копейки. А средства, о которых идет речь, Гулины собирали самостоятельно через социальные сети. Судя по отчетам, выложенным на их странице в Интернете, ежедневно на личный счет супругов поступали довольно неплохие суммы, и они вольны распоряжаться ими, как хотят. Закон этого не запрещает.

      Сейчас для Мишы Гулина открыт второй этап сбора средств, но, по словам волонтеров, разразившийся в Интернете скандал значительно снизил количество пожертвований.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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