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  • 23.08, 20:51
    Ледокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года. Арктика, история, корабли и суда, памятные даты, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛедокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года

    Ледокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года

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    Ледокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года

    Ледокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года

    Ледокол «50 лет победы» завершил поход в Арктику по легендарному маршруту 1977 года

      Сегодня атомный ледокол «50 лет победы» завершил уникальный рейс до самой северной точки Земли — такой же маршрут ровно 40 лет назад прошел ледокол «Арктика». Тогда он стал первым надводным судном, покорившим Северный полюс. В этот раз полярникам удалось уложиться в рекордный срок — до пункта назначения они добрались всего за 79 часов.

      В августе 1977-го советский ледокол «Арктика» был единственным надводным кораблем, достигшим высшей точки планеты. Спустя 40 лет покорители Арктики вновь прошли по легендарному маршруту.

      Тот легендарный поход полярник Борис Ионов сравнивает с первым покорением космоса, хотя сегодня Северный полюс перестал быть недосягаемой мечтой. Сделать селфи у воображаемой земной оси может едва ли не любой желающий. И, кажется, даже от купания в водах самого холодного в мире океана у полярников кровь не застывает в жилах.

      Этот поход на Северный полюс стал одним из самых коротких за всю историю — всего 79 часов. И пускай условия не в пример тем, что были 40 лет назад, пересечение 90-й параллели члены экспедиции встретили громогласным «Ура!».

      Путешествие на Северный полюс — уникальная возможность провести самое короткое кругосветное путешествие. Всего 40 метров — именно столько требуется, чтобы пересечь все меридианы. Эта традиция появилась 40 лет назад. Так первые покорители Арктики поприветствовали всех жителей Земли.

      Кругосветный хоровод на 120 человек прошел и в этот раз. Вместе с игрой в футбол — это одна из главных полярных традиций. Точно так же покорение Арктики отметили и члены самой первой экспедиции.

      Но для полярников очередное покорение полюса — это не просто умиротворение. В Арктику большинство членов экспедиции возвращаются юными мечтателями-первопроходцами. Впрочем, там, где время застывает подобно ледникам, любой гость — первооткрыватель.

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