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  • 23.08, 20:51
    В Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты. Мордовия, одежда, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты

    В Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты

    3 комментария
    В Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты

    В Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты

    В Мордовии начался суд по делу эпатажного адвоката, лишенного статуса за шорты

      Саранского юриста Сергея Наумова лишили статуса адвоката за слишком вольный стиль одежды. Когда тот пришел на одно из заседаний в шортах, коллегия сошлась во мнении, что это противоречит уставу и дресс-коду.

      На пороге Верховного суда самый эпатажный адвокат Мордовии появился в бандане и футболке. Под косыми взглядами приставов и судей Сергей Наумов тут же объяснился: здесь он как рядовой истец. Некогда успешный юрист намерен добиться возвращения статуса и продолжить дела своих подзащитных.

      Наумов уверяет, что не хотел никого провоцировать своим внешним видом. На тот процесс, после которого его и лишили статуса адвоката, пришел в шортах, потому что было жарко, да и просто не успел переодеться, так как торопился к подзащитному, чтобы обсудить детали сложного уголовного дела.

      Замечание судьи во время заседания всерьез не воспринял. Как выяснилось, зря: председательствующий направил жалобу в адвокатскую палату Мордовии. Там, изучив внешний вид Наумова, забрали у него удостоверение.

      Решение тут же вызвало массу споров, в том числе среди коллег из других регионов. Сошлись юристы лишь в одном: наказание слишком жесткое. Столичный правозащитник Александр Карабанов, хоть и отдает предпочтение строгой классике, уверен: главное в юристе — все же не внешний вид.

      Но, как вскоре выяснилось, в Мордовии внешний вид юристов на самом деле регламентирован. Все та же республиканская адвокатская палата приняла соответствующее положение: недопустимо исполнять профессиональные обязанности в шортах. Рекомендовано придерживаться классики, то есть строгого костюма с отсутствием экстравагантности. Что значит последняя строчка, не смог объяснить даже именитый стилист Влад Лисовец. Представив себя на месте адвоката, модный дизайнер сильно возмутился.

      Наумов, собрав все свои познания в области адвокатской этики и заручившись поддержкой коллег, решил оспорить и это положение о деловом стиле.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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