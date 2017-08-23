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  • 23.08, 20:51
    Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих. дети и подростки, драки и избиения, Санкт-Петербург, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих

    Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих

    1 комментарий
    Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих

    Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих

    Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих

      Скандальной группой в социальной сети, которую создали подростки, чтобы выкладывать видеозаписи своих преступлений, заинтересовались в СК. Не исключено, что против участников будет возбуждено уголовное дело.

      Действующие лица шокирующих роликов из Сети точно не принадлежат к числу прилежных школьников, проводящих летние каникулы с книгой в руках. У подростков другие интересы: они дерутся, издеваются над пенсионерами или ломают что-нибудь. Все снимают и публикуют в Интернете в закрытой группе.

      Впрочем, это не стало преградой для полицейских, они посмотрели записи и теперь ищут несовершеннолетних, которые представляют опасность для окружающих.

      Один из эпизодов: школьники набросились с кулаками на пожилого нетрезвого мужчину. На других кадрах — потасовка со сверстниками. Конфликт перерос в драку.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.

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