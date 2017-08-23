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  • 23.08, 20:51

    Режиссер Серебренников попросил суд отпустить его

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Валерий Мельников
    Режиссер Серебренников попросил суд отпустить его

    Режиссер Серебренников попросил суд отпустить его

    Режиссер Серебренников попросил суд отпустить его
  • Фото РИА Новости, Валерий Мельников

    • Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в крупном мошенничестве, попросил Басманный суд отпустить его.

    Также руководитель «Гоголь-центра» заявил в суде, что не будет скрываться от следствия: у него отобрали все паспорта, и он смирился с этим, сообщает «Интерфакс».

    Кирилл Серебренников: «Конечно, я хочу чтобы меня отпустили, вину не признаю, в данный момент нахожусь в стадии кинопроизводства, ставлю спектакли. Я не собираюсь бежать, с мая месяца являлся на допросы следствия».

    Напомним, в Басманном суде сегодня решается вопрос о мере пресечения Серебренникова. Следствие считает, что режиссер может попытаться скрыться или повлиять на свидетелей по его делу, если не ограничить его свободу.

    Следователь: «Имеются основания полагать, что в случае нахождения на свободе Серебренников, осознавая тяжесть предъявленного ему обвинения может попытаться скрыться, учитывая, что у него имеется недвижимость за границей, а также вид на жительство в Республике Латвия».

    В свою очередь защита попросила отпустить кинодеятеля под залог в размере вменяемого ему ущерба.

    Дмитрий Харитонов: «Мы просим отпустить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей».

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    Кирилл Серебренников был задержан в Петербурге и доставлен в Москву накануне. Ему было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Сам он вину не признал.

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