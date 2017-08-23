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  • 23.08, 20:51
    Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда. Великая Отечественная война, Волгоградская область, история, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

    Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

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    Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

    Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

    Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

      В Волгоградской области сегодня торжественно перезахоронили останки советских солдат, защищавших Сталинград.

      Ровно 75 лет назад началась массированная бомбардировка Сталинграда, унесшая жизни десятков тысяч человек. Еще тысячи погибли в кровопролитных боях, защищая подступы к городу. Сегодня их захоронили со всеми воинскими почестями.

      Перед погребением провели отпевание по православному обряду и мусульманским канонам. Земле предали тела почти тысячи бойцов. На церемонии были семьи, которые долгие годы искали своих близких.

      Все это — результат кропотливой работы поисковиков. Отряды со всей России ведут с весны раскопки на местах боев. С помощью щупов и металлоискателей они находят все больше безымянных могил.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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