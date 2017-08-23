Под Волгоградом торжественно перезахоронили останки защитников Сталинграда

В Волгоградской области сегодня торжественно перезахоронили останки советских солдат, защищавших Сталинград.

Ровно 75 лет назад началась массированная бомбардировка Сталинграда, унесшая жизни десятков тысяч человек. Еще тысячи погибли в кровопролитных боях, защищая подступы к городу. Сегодня их захоронили со всеми воинскими почестями.



Перед погребением провели отпевание по православному обряду и мусульманским канонам. Земле предали тела почти тысячи бойцов. На церемонии были семьи, которые долгие годы искали своих близких.



Все это — результат кропотливой работы поисковиков. Отряды со всей России ведут с весны раскопки на местах боев. С помощью щупов и металлоискателей они находят все больше безымянных могил.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.