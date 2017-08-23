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  • 23.08, 20:51
    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию. Волгоград, лес, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию

    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию

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    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию

    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию

    К тушению природных пожаров под Волгоградом подключили авиацию

      Для тушения природных пожаров под Волгоградом в МЧС решили применить авиацию.

      Огонь в некоторых населенных пунктах уже добрался до жилых домов. Известно, что три частных постройки в хуторе Моховском полностью сгорели. К счастью, никто не пострадал. Заметив густой дым, люди выбежали на улицу.

      На время тушения огня жильцов эвакуировали в соседнее село. Работе спасателей мешают сильный ветер и жара. В одном из населенных пунктов пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Но сложной она остается в соседних районах.

      Площадь пожаров в регионе выросла до нескольких сотен гектаров. Причиной возгорания, по словам сотрудников МЧС, мог стать так называемый пал сухой травы. Из-за сложных метеоусловий в лесу и степи запретили разводить костры. Тем не менее, многие жители это требование игнорируют.

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