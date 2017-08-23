Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

Водолазы ежедневно достают со дна рек и водоемов в Донбассе сотни мин и гранат. В разгар пляжного сезона эта работа особенно важна.

Водолазы — такие же саперы, только разминируют не поля, а водоемы. А это вдвойне сложнее и опаснее. У водолазов нет средств защиты. Бронежилет и каску при погружении не наденешь. Гидрокостюм спасает разве что от переохлаждения и порезов. Из вспомогательного оборудования — только нож. И то на случай, если запутался в рыбацких сетях. Это по-настоящему ручная работа.



Игорь Репетюк, старший водолаз-сапер: «Сложность работы в таких водоемах в том, что здесь практически нулевая видимость, ничего не видно».



За несколько часов работы находят целый арсенал: гранаты, мины, танковые и артиллерийские снаряды.



На территории Донбасса тысячи небольших и крупных водоемов, сотни километров рек. И на дне многих из них, находящихся на линии соприкосновения, непосредственно в зоне боевых действий, покоятся тонны неразорвавшихся боеприпасов — либо не долетевших до цели, либо затопленных специально. И в настоящее время они представляют угрозу для отдыхающих и рыбаков. Задача саперов — найти и обезвредить.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Евгения Голованова.