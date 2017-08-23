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  • 23.08, 10:56
    Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов. войны и вооруженные конфликты, оружие, реки и озера, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

    Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

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    Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

    Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

    Водолазы очищают реки и пруды Донбасса от снарядов

      Водолазы ежедневно достают со дна рек и водоемов в Донбассе сотни мин и гранат. В разгар пляжного сезона эта работа особенно важна.

      Водолазы — такие же саперы, только разминируют не поля, а водоемы. А это вдвойне сложнее и опаснее. У водолазов нет средств защиты. Бронежилет и каску при погружении не наденешь. Гидрокостюм спасает разве что от переохлаждения и порезов. Из вспомогательного оборудования — только нож. И то на случай, если запутался в рыбацких сетях. Это по-настоящему ручная работа.

      Игорь Репетюк, старший водолаз-сапер: «Сложность работы в таких водоемах в том, что здесь практически нулевая видимость, ничего не видно».

      За несколько часов работы находят целый арсенал: гранаты, мины, танковые и артиллерийские снаряды.

      На территории Донбасса тысячи небольших и крупных водоемов, сотни километров рек. И на дне многих из них, находящихся на линии соприкосновения, непосредственно в зоне боевых действий, покоятся тонны неразорвавшихся боеприпасов — либо не долетевших до цели, либо затопленных специально. И в настоящее время они представляют угрозу для отдыхающих и рыбаков. Задача саперов — найти и обезвредить.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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