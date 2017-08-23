Погорельцам в Ростове-на-Дону выделят почти 600 миллионов рублей

После разрушительного пожара оставшиеся без жилья ростовчане получат финансовую помощь в размере 600 млн рублей.
МЧС подготовило проект о выделении финансовой помощи пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону.
МЧС России: «Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество».
Погорельцам будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, прорабатывается вопрос о предоставлении государственных жилищных сертификатов, сообщает «Интерфакс».
МЧС России: «Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации».
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону начался днем 21 августа. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. Остановить огненный шторм спасателям удалось при поддержке с воздуха.
Накануне среди тлеющих развалин было найдено тело мужчины. Погибший был инвалидом, и не смог себя спасти. Еще девять человек остаются в больницах. Многие погорельцы уверены: это был поджог. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело. Без крыши над головой остались сотни человек.
МЧС России: «Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество».
Погорельцам будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, прорабатывается вопрос о предоставлении государственных жилищных сертификатов, сообщает «Интерфакс».
МЧС России: «Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации».
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону начался днем 21 августа. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. Остановить огненный шторм спасателям удалось при поддержке с воздуха.
Накануне среди тлеющих развалин было найдено тело мужчины. Погибший был инвалидом, и не смог себя спасти. Еще девять человек остаются в больницах. Многие погорельцы уверены: это был поджог. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело. Без крыши над головой остались сотни человек.
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