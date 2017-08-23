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  • 23.08, 10:56

    Погорельцам в Ростове-на-Дону выделят почти 600 миллионов рублей

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    Погорельцам в Ростове-на-Дону выделят почти 600 миллионов рублей

    Погорельцам в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> выделят почти 600 миллионов рублей

    После разрушительного пожара оставшиеся без жилья ростовчане получат финансовую помощь в размере 600 млн рублей.

    МЧС подготовило проект о выделении финансовой помощи пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону.

    МЧС России: «Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество».

    Погорельцам будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.
    Кроме того, прорабатывается вопрос о предоставлении государственных жилищных сертификатов, сообщает «Интерфакс».

    МЧС России: «Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации».

    Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону начался днем 21 августа. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. Остановить огненный шторм спасателям удалось при поддержке с воздуха.

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    Накануне среди тлеющих развалин было найдено тело мужчины. Погибший был инвалидом, и не смог себя спасти. Еще девять человек остаются в больницах. Многие погорельцы уверены: это был поджог. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело. Без крыши над головой остались сотни человек.

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