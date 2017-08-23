Якутский продавец осужден условно за издевательства над ребенком в магазине

Продавец продуктового магазина, который связал семилетнего мальчика скотчем и удерживал его в подсобке, получил два года условно.
Якутский городской суд: «Суд в среду признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и шесть месяцев»
Продавец был арестован в июне и помещен в СИЗО, неделю назад мужчине смягчили меру пресечения, заменив на домашний арест, передает РИА Новости.
Семилетний мальчик попытался украсть шоколад в небольшом магазине в Якутске. Ребенка заметил продавец и, чтобы наказать воришку, связал ему руки и заклеил рот скотчем. После мужчина затолкал мальчика в подсобку и силой удерживал там около десяти минут.
Свидетелем происшествия стала случайная покупательница. Она заступилась за ребенка, а также сняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Интернет. После этого продавец был задержан.
Продавец был арестован в июне и помещен в СИЗО, неделю назад мужчине смягчили меру пресечения, заменив на домашний арест, передает РИА Новости.
Семилетний мальчик попытался украсть шоколад в небольшом магазине в Якутске. Ребенка заметил продавец и, чтобы наказать воришку, связал ему руки и заклеил рот скотчем. После мужчина затолкал мальчика в подсобку и силой удерживал там около десяти минут.
Свидетелем происшествия стала случайная покупательница. Она заступилась за ребенка, а также сняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Интернет. После этого продавец был задержан.
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