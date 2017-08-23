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  • 23.08, 10:56

    Датская полиция подтвердила обнаружение тела пропавшей с подлодки шведской журналистки

    1 комментарий

    Датская полиция подтвердила обнаружение тела пропавшей с подлодки шведской журналистки

    Датская полиция подтвердила обнаружение тела пропавшей с подлодки шведской журналистки

    Обезглавленное тело женщины, найденное в море близ Копенгагена, принадлежит шведской журналистке Ким Валль, исчезнувшей после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном.

    Полиция Копенгагена сообщила, что ДНК тела совпала с образцом Ким Валль.


    Ранее изобретатель подлодки Петер Мадсен, с которым журналистку видели в последний раз, заявил, что Ким Валль погибла в результате «несчастного случая» на его подлодке и он «похоронил» ее в море.

    смотретьСоздатель затонувшей в Дании подлодки признался, что «похоронил» пропавшую журналистку в море
    Создатель затонувшей в Дании подлодки признался, что «похоронил» пропавшую журналистку в море
    Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море вечером 10 августа. Спустя почти 9 часов спасателям поступило сообщение, что лодка не вернулась в порт приписки. Еще через 7 часов контакт с Мадсеном был установлен. Утверждается, что он находится в подлодке и возвращается в порт. Но уже в 11:00 вдруг появилось сообщение о том, что «Наутилус» затонул близ Копенгагена на глубине 7 метров, а ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Шведской журналистки рядом с Медсеном не оказалось.

    При этом поначалу изобретатель отрицал, что журналистка была вообще на борту, потом утверждал, что высадил ее на берег целой и невредимой.

    Мадсен находится под арестом до 5 сентября. Его подозревают в непредумышленном убийстве.

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