Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке в Москве

6:40 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличено время хода по южному участку линии из-за подозрения на неисправность светофора. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 августа 2017 г.

7:52 Таганско-Краснопресненская линия. Движение на южном участке линии введено в график. Станция Выхино работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 августа 2017 г.

На таганской ветке сегодня ахтунг. Говорят светофор сломался. Еле доехал. На фото #Выхино час назад. pic.twitter.com/Ds7OGtPu7r — сава (@SoVa_MVP) 23 августа 2017 г.

На выхино сегодня утром коллапс. Метро ходит с увеличенными интервалами — Валентин (@walentoss) 23 августа 2017 г.

Для входа на станцию метро Выхино придется постоять в очереди — SOSgortrans (@sosmosmetro) 23 августа 2017 г.

В официальном Twitter столичной подземки инцидент объяснили «подозрением на неисправность светофора». Также сообщалось, что вход на станцию «Выхино» закрыт.На данный момент сообщается, что движение на фиолетовой ветке пришло в норму.Пассажиры в свою очередь утром 23 августа в соцсетях жалуются на коллапс и очереди.