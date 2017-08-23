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  • 23.08, 10:57

    Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке в Москве

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    Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке в Москве

    Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке в Москве

    В Москве произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии.

    В официальном Twitter столичной подземки инцидент объяснили «подозрением на неисправность светофора». Также сообщалось, что вход на станцию «Выхино» закрыт.




    На данный момент сообщается, что движение на фиолетовой ветке пришло в норму.




    Пассажиры в свою очередь утром 23 августа в соцсетях жалуются на коллапс и очереди.








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