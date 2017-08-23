Медведев анонсировал создание в России 20 крупных заводов по переработке рыбы

В ближайшие годы в России построят 20 крупных заводов по переработке рыбы. Амбициозный проект стал возможным благодаря поддержке государства.
Развитие отрасли сегодня обсуждали на Сахалине, куда с рабочим визитом прибыл Дмитрий Медведев. Премьер-министр осмотрел современное производство, а затем провел совещание с руководителями профильных предприятий.
Главе правительства доложили, что добыча и переработка рыбы растет. Это ведет к стабилизации цен на морепродукты.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В этом году общий вылов уже превысил 3 миллиона тонн. Это почти на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя, напомню, в прошлом году был рекорд за последние 20 лет. По тем данным, которые у меня есть, около 80% рыбы, которая попадает на стол, российского производства. Эта ситуация, конечно, сильно отличается от того, что мы имели 10–15 лет назад».
Простимулировать местный бизнес должна новая зона с упрощенным налогообложением. Премьер подписал решение о создании в регионе территории опережающего развития «Южные Курилы».
Главе правительства доложили, что добыча и переработка рыбы растет. Это ведет к стабилизации цен на морепродукты.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В этом году общий вылов уже превысил 3 миллиона тонн. Это почти на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя, напомню, в прошлом году был рекорд за последние 20 лет. По тем данным, которые у меня есть, около 80% рыбы, которая попадает на стол, российского производства. Эта ситуация, конечно, сильно отличается от того, что мы имели 10–15 лет назад».
Простимулировать местный бизнес должна новая зона с упрощенным налогообложением. Премьер подписал решение о создании в регионе территории опережающего развития «Южные Курилы».
#Сахалин Дмитрий Медведев посетил рыбохозяйственное предприятие «Соловьёвка» в Сахалинской области https://t.co/5hezfqXNHp pic.twitter.com/4bQgfOsq3F— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 23, 2017
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