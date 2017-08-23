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  • 23.08, 10:56

    Медведев подписал решение о создании ТОР «Южные Курилы»

    8 комментариев

    Медведев подписал решение о создании ТОР «Южные Курилы»

    Медведев подписал решение о создании ТОР «Южные Курилы»

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании новой территории опережающего развития «Южные Курилы». Об этом глава правительства объявил на встрече с активом партии «Единая Россия» в Южно-Сахалинске.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хочу всех проинформировать, я буквально сегодня подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. Так что такое решение принято прямо здесь».

    На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Медведев отметил, что в рамках ТОР на Курилах будут развиваться рыбопромысловые виды деятельности, инфраструктура, строительная отрасль и т.д.

    Дмитрий Медведев: «То есть это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области».

    Кроме того, внесены изменения в федеральную целевую программу по развитию Курильских островов, которая, по словам премьера, теперь приведена в соответствие с текущими и будущими параметрами экономического развития.

    Кожемяко на это ответил, что принятые решения позволят продолжить работу по наиболее важным для региона направлениям. В частности, в результате создания ТОР на Курилах появятся дополнительные рабочие места.

    О решении правительства РФ создать ТОР «Южные Курилы» вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объявил в начале июля.

    В марте текущего года в Токио в рамках российско-японских переговоров в формате «2+2» с участием министров обороны и глав МИД стороны передали друг другу предложения по конкретным проектам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

    В конце июня Курилы впервые приняли крупную бизнес-миссию из Японии в составе 69 человек. Речь шла о параметрах дальнейшей совместной деятельности на южных Курилах. Олег Кожемяко пообещал приложить все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать.

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