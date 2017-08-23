Десятки человек пострадали при крушении поезда в Индии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате
Уттар-Прадеш на севере Индии.
Более 12 вагонов сошли с рельсов после столкновения поезда с самосвалом. Инцидент произошел около 02:40 по местному времени.
В результате ЧП пострадали 74 человека. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает ТАСС. Напомним, 19 августа том же штате Уттар-Прадеш в железнодорожной катастрофе погибли 23 человека, более 70 пострадали.
В результате ЧП пострадали 74 человека. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
At least 70 people injured after a train derailed in Uttar Pradesh, northern India, early Wednesday: local media pic.twitter.com/JndjbVCsMw— People’s Daily,China (@PDChina) 23 августа 2017 г.
Uttar Pradesh: Latest visuals from #KaifiyatExpress derailment site in #Auraiya, 74 injured. Rescue operations have concluded pic.twitter.com/ytD6orZs7E— India TV (@indiatvnews) 23 августа 2017 г.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает ТАСС. Напомним, 19 августа том же штате Уттар-Прадеш в железнодорожной катастрофе погибли 23 человека, более 70 пострадали.
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