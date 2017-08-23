Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.08, 10:56

    Десятки человек пострадали при крушении поезда в Индии

    комментировать
    Десятки человек пострадали при крушении поезда в Индии

    Десятки человек пострадали при крушении поезда в Индии

    Десятки человек пострадали при крушении поезда в Индии
  • Фото: @NewsWorldIN /twitter.com

    • Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

    Более 12 вагонов сошли с рельсов после столкновения поезда с самосвалом. Инцидент произошел около 02:40 по местному времени.

    В результате ЧП пострадали 74 человека. Четверо находятся в тяжелом состоянии.




    Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает ТАСС. Напомним, 19 августа том же штате Уттар-Прадеш в железнодорожной катастрофе погибли 23 человека, более 70 пострадали.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru