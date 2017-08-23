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  • 23.08, 10:56

    Автомобиль врезался в пешеходов в Дублине

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    Автомобиль врезался в пешеходов в Дублине

    Автомобиль врезался в пешеходов в Дублине

    Автомобиль врезался в пешеходов в Дублине
  • Фото: @11SchillRob

    • Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на тротуар в столице Ирландии.

    Saab наехал на людей на тротуаре, а затем врезался в бетонное ограждение и опрокинулся на бок. В больницу доставили пятерых пешеходов и водителя машины. Четверо из них серьезно пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

    Инцидент не связывают с терроризмом. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.


    Напомним, в мире все чаще проводятся террористические атаки, связанные с наездом автомобилей на толпы пешеходов. Последний громкий случай — теракты в Каталонии, в результате которых погибли 15 человек, десятки пострадали.

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