Автомобиль врезался в пешеходов в Дублине

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на тротуар в столице Ирландии.
Saab наехал на людей на тротуаре, а затем врезался в бетонное ограждение и опрокинулся на бок. В больницу доставили пятерых пешеходов и водителя машины. Четверо из них серьезно пострадали, двое находятся в критическом состоянии.
Инцидент не связывают с терроризмом. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.
Напомним, в мире все чаще проводятся террористические атаки, связанные с наездом автомобилей на толпы пешеходов. Последний громкий случай — теракты в Каталонии, в результате которых погибли 15 человек, десятки пострадали.
Инцидент не связывают с терроризмом. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.
Images of the overturned car that struck pedestrians in #Dublin City centre, injuring 6 people. pic.twitter.com/3dXguoinhO— EU Terror News (@EUterrornews) 22 августа 2017 г.
Напомним, в мире все чаще проводятся террористические атаки, связанные с наездом автомобилей на толпы пешеходов. Последний громкий случай — теракты в Каталонии, в результате которых погибли 15 человек, десятки пострадали.
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