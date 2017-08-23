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  • 23.08, 10:56

    Женщина и двое детей погибли в ДТП на Кубани

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    Женщина и двое детей погибли в ДТП на Кубани

    Женщина и двое детей погибли в ДТП на Кубани

    В Калининском районе Краснодарского края мотоблок с прицепом, в котором находились 10 человек, столкнулся с ВАЗ-2106. Погибли двое; еще семеро, в том числе пятеро детей, попали в больницу.

    ДТП произошло на 13-м километре автодороги Калининская — Новониколаевская. 80-летний водитель ВАЗ-2106 врезался в движущийся впереди самоходный мотоблок с прицепом.

    В аварии погибла 41-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и 2-летний сын. Женщина, которая вела мотоблок, ее пассажир и пятеро детей получили различные ранения. Один из взрослых и восьмимесячный ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Обстоятельства ДТП выясняются, передает РИА Новости.

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