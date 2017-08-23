Суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии

Суд в Испании принял решение освободить под залог одного из подозреваемых в совершении терактов в Каталонии 17 августа.
Судья освободил Мохаммеда Аалья, другой подозреваемый — Салах-эль Кариб задержан еще на 72 часа по требованию национального суда до дальнейшего решения. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда помещены под арест, сообщает РИА Новости.
Четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии были допрошены в суде накануне. На допросе они, в частности, подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия. Против них были выдвинуты обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.
Днем 17 августа фургон врезался в толпу людей на главной туристической улице Барселоны Ла Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). В тот же день автомобиль протаранил толпу пешеходов в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. В результате атак в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
По информации правоохранителей, в устроившую атаки группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
Четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии были допрошены в суде накануне. На допросе они, в частности, подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия. Против них были выдвинуты обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.
Днем 17 августа фургон врезался в толпу людей на главной туристической улице Барселоны Ла Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). В тот же день автомобиль протаранил толпу пешеходов в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. В результате атак в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
По информации правоохранителей, в устроившую атаки группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
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