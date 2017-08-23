МИД: РФ готовит «неизбежные ответные меры» на новые санкции США

Москва начинает проработку ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как говорится в заявлении Рябкова на сайте МИД РФ, «Вашингтон вновь „наступил на те же грабли“», приняв 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на этот раз «по северокорейскому сюжету». Под ограничения попали четыре россиянина и одна отечественная компания. «Заданный еще администрацией Барака Обамы „тренд“ на последовательный развал двусторонних отношений продолжен», отмечает Рябков.
Сергей Рябков, замглавы МИД: «Мы же всегда выступали и будем выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога. За последние годы Вашингтон „по идее“ должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин».
В МИД не теряют надежды, что «американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали». Тем временем Москва приступает «к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер».
США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест». Ограничения коснулись генерального директора «Гефеста» Рубена Киракосяна. Также в списке оказались Андрей Сербин и Михаил Писклин, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии «Правое дело», и исполнительный директор сингапурской компании Velmur Management Ирина Хьюиш, отмечает ТАСС.
Сергей Рябков, замглавы МИД: «Мы же всегда выступали и будем выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога. За последние годы Вашингтон „по идее“ должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин».
В МИД не теряют надежды, что «американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали». Тем временем Москва приступает «к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер».
США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест». Ограничения коснулись генерального директора «Гефеста» Рубена Киракосяна. Также в списке оказались Андрей Сербин и Михаил Писклин, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии «Правое дело», и исполнительный директор сингапурской компании Velmur Management Ирина Хьюиш, отмечает ТАСС.
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