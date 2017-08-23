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  • 23.08, 10:56
    Германия шокирована нацистской вечеринкой немецких военных. Германия, армии мира, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГермания шокирована нацистской вечеринкой немецких военных

    Германия шокирована нацистской вечеринкой немецких военных

    3 комментария
    Германия шокирована нацистской вечеринкой немецких военных

    Германия шокирована нацистской вечеринкой немецких военных

    Германия шокирована нацистской вечеринкой немецких военных

      Вечеринка у Гитлера дома: что устроили бойцы спецподразделения бундесвера на тренировочной базе, из-за чего на них ополчилась вся Германия и как эти грязные подробности все же всплыли на поверхность?

      В Штутгарте разразился грандиозный скандал с участием бойцов одного из подразделений спецназа бундесвера. Сейчас его всеми силами пытаются замять, потому что участие военной элиты в сомнительной вечеринке с совершением неких старинных обрядов и использованием нацистской символики — это, конечно, удар по репутации. Мало того, особа, благодаря которой всё это стало известно, вообще не должна была попадать в круг общения бойцов привилегированных подразделений.

      В немецком Минобороны введен запрет на обсуждение произошедшего, однако прессе удалось раскопать кое-что про оргию, которая происходила прямо на тренировочной базе солдат. Известно, что военные устроили очень странную вечеринку прощания с командиром роты. Он должен был принять участие в средневековом сражении, стрелять из лука, бросать отрезанную голову свиньи.

      А вишенкой на торте должна была стать молодая особа с пониженной социальной ответственностью, которую по такому случаю доставили на военный объект на самолете. Но поработать девушка не успела. Увиденное ее настолько шокировало, что она просто сбежала с вечеринки.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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