Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

Губернатор Ростовской области Василий Голубев привел в эфире НТВ последние данные по масштабному пожару и рассказал о ходе расследования.
По словам главы региона, жители сгоревшего квартала не раз сообщали ему, что некие люди предлагали им выкупить землю за цену ниже ее стоимости. Версия о поджоге является одной из основных, но выводы будет делать следствие.
Голубев также рассказал о выплатах пострадавшим в результате ЧП.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Из областного бюджета будет выделено по 30 тысяч на каждого пострадавшего, всего количество пострадавших на данный момент день мы оцениваем в 602 человека. И затем правительство Ростовской области во взаимодействии с правительством России решает вопрос о следующей выплате — 100 тысяч рублей плюс 10 тысяч. Мы рассматриваем и другие варианты поддержки пострадавшим при пожаре».
Пожар в историческом центре города начался накануне днем. Огонь уничтожил более 100 построек, большая часть из них — жилые дома. Пострадали десятки человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело.
Голубев также рассказал о выплатах пострадавшим в результате ЧП.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Из областного бюджета будет выделено по 30 тысяч на каждого пострадавшего, всего количество пострадавших на данный момент день мы оцениваем в 602 человека. И затем правительство Ростовской области во взаимодействии с правительством России решает вопрос о следующей выплате — 100 тысяч рублей плюс 10 тысяч. Мы рассматриваем и другие варианты поддержки пострадавшим при пожаре».
Пожар в историческом центре города начался накануне днем. Огонь уничтожил более 100 построек, большая часть из них — жилые дома. Пострадали десятки человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело.
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