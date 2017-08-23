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  • 23.08, 10:56
    Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим. Ростов-на-Дону, компенсации, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

    Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

    4 комментария
    Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

    Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

    Глава Ростовской области рассказал о расследовании пожара и компенсациях пострадавшим

      Губернатор Ростовской области Василий Голубев привел в эфире НТВ последние данные по масштабному пожару и рассказал о ходе расследования.

      По словам главы региона, жители сгоревшего квартала не раз сообщали ему, что некие люди предлагали им выкупить землю за цену ниже ее стоимости. Версия о поджоге является одной из основных, но выводы будет делать следствие.

      Голубев также рассказал о выплатах пострадавшим в результате ЧП.

      Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Из областного бюджета будет выделено по 30 тысяч на каждого пострадавшего, всего количество пострадавших на данный момент день мы оцениваем в 602 человека. И затем правительство Ростовской области во взаимодействии с правительством России решает вопрос о следующей выплате — 100 тысяч рублей плюс 10 тысяч. Мы рассматриваем и другие варианты поддержки пострадавшим при пожаре».

      Пожар в историческом центре города начался накануне днем. Огонь уничтожил более 100 построек, большая часть из них — жилые дома. Пострадали десятки человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело.

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