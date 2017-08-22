Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

Российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме
25-летний срок, на два месяца лишили телефонных звонков и добавили к сроку 15 дней за телефонный разговор с ведущим российского телеканала RT.
Алла Бут, супруга Виктора Бута: «Очень долго откладывалась процедура вынесения решения по этому вопросу, она была намечена на вчера, но в связи с солнечным затмением перенесена на сегодня. Длилась она всего 15 минут, и Виктора поставили перед фактом, что против него вводятся санкции — лишение на 2 месяца звонков родственникам и другим контактам, включая консульские службы и адвокатов».
Также Бута лишили на 2 месяца возможности совершать покупки в тюремном магазине и аннулировали 15 дней досрочного освобождения, добавив их к сроку заключения. По словам Аллы Бут, россиянину разрешили один 15-минутный звонок домой, чтобы предупредить родных о том, что в ближайшие 2 месяца звонков от него не будет.
Бута наказали за телефонное интервью с телеканалом RT, во время которого продюсер, чье имя было в списке разрешенных контактов россиянина, передал трубку ведущему, который не был в этом списке. По тюремным правилам, установленным для Бута, его телефонные разговоры прослушиваются, а несанкционированные контакты считаются нарушением режима.
Также Бута лишили на 2 месяца возможности совершать покупки в тюремном магазине и аннулировали 15 дней досрочного освобождения, добавив их к сроку заключения. По словам Аллы Бут, россиянину разрешили один 15-минутный звонок домой, чтобы предупредить родных о том, что в ближайшие 2 месяца звонков от него не будет.
Бута наказали за телефонное интервью с телеканалом RT, во время которого продюсер, чье имя было в списке разрешенных контактов россиянина, передал трубку ведущему, который не был в этом списке. По тюремным правилам, установленным для Бута, его телефонные разговоры прослушиваются, а несанкционированные контакты считаются нарушением режима.
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