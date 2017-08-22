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  • 23.08, 10:56
    Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT. Бут, США, тюрьмы и колонии, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

    Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

    3 комментария
    Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

    Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

    Жена Бута рассказала НТВ, как россиянина наказали за разговор с ведущим RT

      Российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, на два месяца лишили телефонных звонков и добавили к сроку 15 дней за телефонный разговор с ведущим российского телеканала RT.

      Алла Бут, супруга Виктора Бута: «Очень долго откладывалась процедура вынесения решения по этому вопросу, она была намечена на вчера, но в связи с солнечным затмением перенесена на сегодня. Длилась она всего 15 минут, и Виктора поставили перед фактом, что против него вводятся санкции — лишение на 2 месяца звонков родственникам и другим контактам, включая консульские службы и адвокатов».

      Также Бута лишили на 2 месяца возможности совершать покупки в тюремном магазине и аннулировали 15 дней досрочного освобождения, добавив их к сроку заключения. По словам Аллы Бут, россиянину разрешили один 15-минутный звонок домой, чтобы предупредить родных о том, что в ближайшие 2 месяца звонков от него не будет.

      Бута наказали за телефонное интервью с телеканалом RT, во время которого продюсер, чье имя было в списке разрешенных контактов россиянина, передал трубку ведущему, который не был в этом списке. По тюремным правилам, установленным для Бута, его телефонные разговоры прослушиваются, а несанкционированные контакты считаются нарушением режима.

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