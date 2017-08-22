«Яндекс» запустил новую версию поисковика на основе нейросети

«Яндекс» запустил новую версию поиска. Теперь поисковик работает на алгоритме «Королёв», который с помощью нейронной сети определяет, что именно нужно пользователю.
Нейросеть анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком, при этом «Яндекс» определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Кроме того, «Королёв» учитывает еще и смысл других запросов, по которым люди переходят на страницу, передает ТАСС.
Из сообщения «Яндекса»: «Чтобы нейронная сеть могла оценить смысловую близость запроса и документа, ей нужно огромное количество примеров. Такие примеры дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят. Так, если человек перешел на страницу и просматривал ее какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, „Яндекс“ учится понимать смысловые связи».
В прошлом году «Яндекс» уже запускал систему, работающую на основе нейросетей, — «Палех». Она индексировала 150 страниц, в «Королёве» же это значение выросло до 200 тыс.
Новый алгоритм поиска Яндекса «Королёв» https://t.co/pJmYgYAEwz pic.twitter.com/5h6zu9qokQ— Яндекс (@yandex) 22 августа 2017 г.
Из сообщения «Яндекса»: «Чтобы нейронная сеть могла оценить смысловую близость запроса и документа, ей нужно огромное количество примеров. Такие примеры дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят. Так, если человек перешел на страницу и просматривал ее какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, „Яндекс“ учится понимать смысловые связи».
В прошлом году «Яндекс» уже запускал систему, работающую на основе нейросетей, — «Палех». Она индексировала 150 страниц, в «Королёве» же это значение выросло до 200 тыс.
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