В Белом доме вводили режим ЧП из-за подозрительной сумки

Секретная служба Белого дома ввела режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента в Вашингтоне в связи с обнаружением подозрительного предмета.

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Как сообщил американский телеканал ABC News, секретная служба объявила тревогу в 13:15 по местному времени (20:15 мск) в связи с обнаружением подозрительной сумки у северной ограды Белого дома.



Секретная служба провела эвакуацию журналистов и рабочих с северной лужайки резиденции президента. Журналистов попросили разместиться в комнате для проведения пресс-конференций и не покидать ее. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на близлежащих улицах.



Вскоре секретная служба сняла режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента.



Дональд Трамп на момент ввода ЧП находился вне Белого дома. Детали инцидента пока не разглашаются.