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  • 22.08, 22:57

    Профессор из США перерезал горло молодому любовнику

    1 комментарий

    Профессор из США перерезал горло молодому любовнику

    Профессор из США перерезал горло молодому любовнику

    Профессор микробиологии Уиндем Латем жестоко убил своего 27-летнего любовника в Чикаго.

    Молодой мужчина был найден мертвым в квартире, сообщает сайт Dni.Ru. На его теле полицейские обнаружили более 70 ножевых ранений, жертва была практически обезглавлена. Горло было разорвано, а легочная артерия перерезана.

    Вскоре выяснилось, что мужчину связывали романтические отношения с 47-летним профессором микробиологии. Следствие выяснило, что профессор в общении со своим молодым коллегой вскользь касался своих эротических фантазий. Например, профессору хотелось кого-нибудь убить, а потом, когда все получится, наложить руки и на себя.

    Оказалось, что это были не просто разговоры. Фантазии оказались тщательно продуманным планом. В ночь убийства профессор и его коллега проникли в дом мужчины и жестоко с ним расправились.

    Через несколько дней убийцы сдались властям Калифорнии. Их участь решит суд.

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