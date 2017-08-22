Профессор из США перерезал горло молодому любовнику

Профессор микробиологии Уиндем Латем жестоко убил своего
27-летнего любовника в Чикаго.
Молодой мужчина был найден мертвым в квартире, сообщает сайт Dni.Ru. На его теле полицейские обнаружили более 70 ножевых ранений, жертва была практически обезглавлена. Горло было разорвано, а легочная артерия перерезана.
Вскоре выяснилось, что мужчину связывали романтические отношения с 47-летним профессором микробиологии. Следствие выяснило, что профессор в общении со своим молодым коллегой вскользь касался своих эротических фантазий. Например, профессору хотелось кого-нибудь убить, а потом, когда все получится, наложить руки и на себя.
Оказалось, что это были не просто разговоры. Фантазии оказались тщательно продуманным планом. В ночь убийства профессор и его коллега проникли в дом мужчины и жестоко с ним расправились.
Через несколько дней убийцы сдались властям Калифорнии. Их участь решит суд.
Вскоре выяснилось, что мужчину связывали романтические отношения с 47-летним профессором микробиологии. Следствие выяснило, что профессор в общении со своим молодым коллегой вскользь касался своих эротических фантазий. Например, профессору хотелось кого-нибудь убить, а потом, когда все получится, наложить руки и на себя.
Оказалось, что это были не просто разговоры. Фантазии оказались тщательно продуманным планом. В ночь убийства профессор и его коллега проникли в дом мужчины и жестоко с ним расправились.
Через несколько дней убийцы сдались властям Калифорнии. Их участь решит суд.
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