День флага Петербург отметил шоу-программой в Петропавловской крепости

Сегодня Петербург, как и вся страна, отмечает День Государственного флага РФ. Праздничные мероприятия организовали во всех районах города.
Одну из центральных площадок оборудовали в Петропавловской крепости. Там с самого утра для гостей праздника подготовили различные мастер-классы, показательные выступления и даже полевую кухню.
Гвоздем программы стал концерт известных музыкантов (среди них — диджей Feel и Цветкоff) прямо у Нарышкина бастиона, на шпиле которого сегодня развевается российский триколор.
К празднованию дня государственной символики подготовились и пожарные бригады Ленобласти. Огнеборцы из Сланцев организовали танцевальный флешмоб и сняли музыкальный клип. Непременным атрибутом хореографического номера стал и российский флаг.
Гвоздем программы стал концерт известных музыкантов (среди них — диджей Feel и Цветкоff) прямо у Нарышкина бастиона, на шпиле которого сегодня развевается российский триколор.
К празднованию дня государственной символики подготовились и пожарные бригады Ленобласти. Огнеборцы из Сланцев организовали танцевальный флешмоб и сняли музыкальный клип. Непременным атрибутом хореографического номера стал и российский флаг.
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