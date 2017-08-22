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  • 22.08, 22:56
    День флага Петербург отметил шоу-программой в Петропавловской крепости. Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень флага Петербург отметил шоу-программой в Петропавловской крепости

    День флага Петербург отметил шоу-программой в Петропавловской крепости

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    День флага Петербург отметил шоу-программой в Петропавловской крепости

    День флага Петербург отметил <nobr>шоу-программой</nobr> в Петропавловской крепости

      Сегодня Петербург, как и вся страна, отмечает День Государственного флага РФ. Праздничные мероприятия организовали во всех районах города.

      Одну из центральных площадок оборудовали в Петропавловской крепости. Там с самого утра для гостей праздника подготовили различные мастер-классы, показательные выступления и даже полевую кухню.

      Гвоздем программы стал концерт известных музыкантов (среди них — диджей Feel и Цветкоff) прямо у Нарышкина бастиона, на шпиле которого сегодня развевается российский триколор.

      К празднованию дня государственной символики подготовились и пожарные бригады Ленобласти. Огнеборцы из Сланцев организовали танцевальный флешмоб и сняли музыкальный клип. Непременным атрибутом хореографического номера стал и российский флаг.

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