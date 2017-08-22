Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.08, 22:56
    Питерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе. Twitter, Интернет, Санкт-Петербург, соцсети, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе

    Питерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе

    3 комментария

    Питерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе

    Питерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе

      Интервью вице-губернатора Петербурга одному из спортивных изданий продолжают обсуждать не только в соцсетях, но и в профессиональном сообществе.

      Сотрудники Ленинградского зоопарка не согласились с вице-губернатором, который заявил в интервью изданию «Спорт день за днем», что в протечках крыши стадиона на Крестовском острове виноваты бакланы. По мнению орнитологов, Игорь Албин перепутал достаточно редкого для Ленинградской области баклана с обыкновенной чайкой. Именно они в большом количестве гнездятся на арене и могут стать причиной протечек многострадальной кровли.

      Тем не менее, после того как Албин обвинил именно бакланов в порче стадиона «Санкт-Петербург», птицы молчать не стали и завели свой аккаунт в Twitter. Официальная страничка пернатого поблагодарила вице-губернатора за комплимент силе своего клюва. В ответ Игорь Албин подписался на Крестовского баклана и парировал уже на своей странице «ВКонтакте», что в каждой шутке есть доля шутки.

      Напомним: вице-губернатор Албин считает, что водопропускная способность контура крыши нарушена из-за чрезмерного внимания к ней бакланов. Именно эти безобидные, на первый взгляд, водоплавающие птицы повредили светоотражающую пленку на кровле. Якобы к остроте клюва пернатых конструкция не была подготовлена. И теперь на арене нужно монтировать систему защиты от птиц, аналоги которой существуют в аэропортах.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru