Питерские орнитологи назвали чаек главными виновницами протечек на новом стадионе

Интервью
вице-губернатора Петербурга одному из спортивных изданий продолжают обсуждать не только в соцсетях, но и в профессиональном сообществе.
Сотрудники Ленинградского зоопарка не согласились с вице-губернатором, который заявил в интервью изданию «Спорт день за днем», что в протечках крыши стадиона на Крестовском острове виноваты бакланы. По мнению орнитологов, Игорь Албин перепутал достаточно редкого для Ленинградской области баклана с обыкновенной чайкой. Именно они в большом количестве гнездятся на арене и могут стать причиной протечек многострадальной кровли.
Тем не менее, после того как Албин обвинил именно бакланов в порче стадиона «Санкт-Петербург», птицы молчать не стали и завели свой аккаунт в Twitter. Официальная страничка пернатого поблагодарила вице-губернатора за комплимент силе своего клюва. В ответ Игорь Албин подписался на Крестовского баклана и парировал уже на своей странице «ВКонтакте», что в каждой шутке есть доля шутки.
Напомним: вице-губернатор Албин считает, что водопропускная способность контура крыши нарушена из-за чрезмерного внимания к ней бакланов. Именно эти безобидные, на первый взгляд, водоплавающие птицы повредили светоотражающую пленку на кровле. Якобы к остроте клюва пернатых конструкция не была подготовлена. И теперь на арене нужно монтировать систему защиты от птиц, аналоги которой существуют в аэропортах.
Тем не менее, после того как Албин обвинил именно бакланов в порче стадиона «Санкт-Петербург», птицы молчать не стали и завели свой аккаунт в Twitter. Официальная страничка пернатого поблагодарила вице-губернатора за комплимент силе своего клюва. В ответ Игорь Албин подписался на Крестовского баклана и парировал уже на своей странице «ВКонтакте», что в каждой шутке есть доля шутки.
Напомним: вице-губернатор Албин считает, что водопропускная способность контура крыши нарушена из-за чрезмерного внимания к ней бакланов. Именно эти безобидные, на первый взгляд, водоплавающие птицы повредили светоотражающую пленку на кровле. Якобы к остроте клюва пернатых конструкция не была подготовлена. И теперь на арене нужно монтировать систему защиты от птиц, аналоги которой существуют в аэропортах.
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