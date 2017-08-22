В Германии изъяли партию таблеток экстази с портретом Трампа

Полиция немецкого города Оснабрюк задержала на федеральной трассе автомобиль, в котором обнаружила 5000 таблеток экстази с портретом президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Газета.Ru, автомобиль принадлежит 51-летнему мужчине и его 17-летнему сыну, которые направлялись из Нидерландов в Австрию. После обнаружения наркотиков в машине суд постановил арестовать их.
По информации полиции, стоимость партии таблеток с изображением Трампа составляет около 39 тысяч евро. Сообщается, что наркотик распространялся под слоганом «Трамп сделает вечеринки снова великими».
По информации полиции, стоимость партии таблеток с изображением Трампа составляет около 39 тысяч евро. Сообщается, что наркотик распространялся под слоганом «Трамп сделает вечеринки снова великими».
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