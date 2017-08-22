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  • 22.08, 22:56
    Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику. Арктика, Ленинградская область, армия и флот РФ, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗастыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

    Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

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    Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

    Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

    Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

      В распоряжении НТВ оказались завораживающие кадры уникальной транспортной операции, которую выполнили летчики одной из авиационных частей Западного военного округа.

      Над Арктикой зависли вертолеты Западного военного округа — Ми-8 и Ми-26. Экипажи боевых машин прибыли на Крайний Север с мирной целью — доставить научный груз для арктической группировки войск.

      На записи видно, как летчики с невероятной легкостью и точностью перемещают металлические модули. Каждый весом до 10 тонн.

      Все работы выполнялись без посадки, поэтому застыть в воздухе вертолетам пришлось дважды. Сначала, когда контейнеры прикрепляли на внешние подвески, а затем над берегом во время разгрузки. По словам специалистов, подобная транспортировка считается одним из самых сложных видов летной подготовки, но невероятно зрелищным.

      Для проведения работ экипажи Ми-8 и Ми-26 осуществил перелет, преодолев более 1,5 тысяч километров. Всего в проведении уникальной операции было задействовано до 30 летчиков и инженерно-технического состава одной из авиационных частей ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области.

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