Застыли в воздухе: вертолетчики ЗВО мастерски доставили груз в Арктику

В распоряжении НТВ оказались завораживающие кадры уникальной транспортной операции, которую выполнили летчики одной из авиационных частей Западного военного округа.

Над Арктикой зависли вертолеты Западного военного округа — Ми-8 и Ми-26. Экипажи боевых машин прибыли на Крайний Север с мирной целью — доставить научный груз для арктической группировки войск.



На записи видно, как летчики с невероятной легкостью и точностью перемещают металлические модули. Каждый весом до 10 тонн.



Все работы выполнялись без посадки, поэтому застыть в воздухе вертолетам пришлось дважды. Сначала, когда контейнеры прикрепляли на внешние подвески, а затем над берегом во время разгрузки. По словам специалистов, подобная транспортировка считается одним из самых сложных видов летной подготовки, но невероятно зрелищным.



Для проведения работ экипажи Ми-8 и Ми-26 осуществил перелет, преодолев более 1,5 тысяч километров. Всего в проведении уникальной операции было задействовано до 30 летчиков и инженерно-технического состава одной из авиационных частей ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области.