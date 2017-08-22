Туристка из России рассказала НТВ о ситуации на острове Искья

Многие туристы покидают итальянский остров Искья, где произошло землетрясение магнитудой 4,0. По словам очевидцев, ничего подобного ранее на острове они не наблюдали.
Сильнее всего пострадали курорты Казамиччола и Лакко-Амено. Жертвами землетрясения стали два человека и еще как минимум 40 пострадали, разрушены десятки домов. Спасатели всю ночь разбирали завалы в поисках выживших: из-под руин одного дома они достали сразу троих детей, младшему из которых всего семь месяцев.
Жительница Италии: «Я видела, как рушились дома. Все бежали, чтобы помочь разгребать завалы».
Андрей Батраков, житель острова Искья: «На острове Искья я уже живу 15 лет, на моей памяти такого еще не было. Соседи были все на улице, боялись заходить домой. Со вчерашней ночи по данный момент до 40% туристов уехали из-за того, что боятся повторных толчков».
Во время этих событий в Неаполе находилась ведущая программы «Сегодня» на НТВ Елена Спиридонова. Улетая, она встретила в самолете туристов, которые решили прервать свой отпуск на Искье.
Ольга, туристка: «Все, кто очень хотел, выбрались. Несмотря на то, что было много людей, очень часто курсировали большие паромы, суда. Было очень много народу, но благодаря полиции все проходило организовано. Детей старались в первую очередь пропускать».
По данным Ассоциации туроператоров России, среди пострадавших от землетрясения российских граждан нет.
Жительница Италии: «Я видела, как рушились дома. Все бежали, чтобы помочь разгребать завалы».
Андрей Батраков, житель острова Искья: «На острове Искья я уже живу 15 лет, на моей памяти такого еще не было. Соседи были все на улице, боялись заходить домой. Со вчерашней ночи по данный момент до 40% туристов уехали из-за того, что боятся повторных толчков».
Во время этих событий в Неаполе находилась ведущая программы «Сегодня» на НТВ Елена Спиридонова. Улетая, она встретила в самолете туристов, которые решили прервать свой отпуск на Искье.
Ольга, туристка: «Все, кто очень хотел, выбрались. Несмотря на то, что было много людей, очень часто курсировали большие паромы, суда. Было очень много народу, но благодаря полиции все проходило организовано. Детей старались в первую очередь пропускать».
По данным Ассоциации туроператоров России, среди пострадавших от землетрясения российских граждан нет.
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