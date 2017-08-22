Барселонские террористы признались в подготовке масштабных атак с взрывами

В Мадрид в условиях повышенных мер безопасности доставили четверых предполагаемых участников каталонской ячейки ИГИЛ (запрещена в РФ), схваченных после терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Подозреваемые — все они марокканцы — предстали перед Национальным судом Испании, где рассказали о подготовке ряда масштабных акций с использованием самодельных бомб. Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. Подозреваемым вменяется в вину участие в террористической группировке, убийство, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ, сообщает РИА Новости.
Прокуратура уже попросила судей оставить всех четверых под стражей без возможности выйти под залог до начала уголовного процесса. Скорее всего, ходатайство будет удовлетворено.
Всего в результате терактов в Каталонии погибли 15 человек, 130 были ранены. И сегодня же власти Марокко сообщили о задержании двоих предполагаемых сообщников каталонских боевиков.
Прокуратура уже попросила судей оставить всех четверых под стражей без возможности выйти под залог до начала уголовного процесса. Скорее всего, ходатайство будет удовлетворено.
Всего в результате терактов в Каталонии погибли 15 человек, 130 были ранены. И сегодня же власти Марокко сообщили о задержании двоих предполагаемых сообщников каталонских боевиков.
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