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  • 22.08, 22:56
    Региональные новости на федеральных каналах теперь можно смотреть в «цифре». Санкт-Петербург, телевидение, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРегиональные новости на федеральных каналах теперь можно смотреть в «цифре»

    Региональные новости на федеральных каналах теперь можно смотреть в «цифре»

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    Региональные новости на федеральных каналах теперь можно смотреть в «цифре»

    Региональные новости на федеральных каналах теперь можно смотреть в «цифре»

      В Российской телевизионной и радиовещательной сети рассказали об одном из этапов перехода вещания на цифровой формат.

      С этого дня в Петербурге и Ленинградской области в цифровое вещание федеральных каналов включили и региональные «окна». До этого врезки местных новостей — такие, как «Сегодня в Санкт-Петербурге» на канале НТВ, можно было просматривать, только переключив телевизоры на аналоговые программы. Полноценное дублирование контента в цифре — особенно важное событие в преддверие прекращения вещания по устаревающей технологии.

      Первоначально аналоговые передатчики планировалось отключить еще в 2015 году. Однако, в первую очередь, из-за неготовности населения эти планы не раз изменялись. На этот раз о прекращении аналогового вещания в 2018-м говорят как о неотвратимом событии.

      Для того чтобы принимать цифровой сигнал, зрителям нужны либо современные телевизоры, либо специальные приставки. В зону покрытия такого типа вешания попадает всё население Петербурга и почти 99 процентов жителей Ленинградской области.

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