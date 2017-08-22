Минфин США ввел санкции против четырех россиян за контакты с КНДР

Минфин США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них 10 организаций и шесть физических лиц, в том числе четырех граждан РФ и базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест».
Обновленный черный список опубликован на сайте министерства. В нем оказался генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах.
Кроме того, санкции введены в отношении Ирины Хьюиш — директора работающей в Сингапуре компании Velmur Management.
В черный список также попали Андрей Сербин и Михаил Писклин, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии «Правое дело». По данным Минфина США, они работали с попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.
Помимо россиян, санкции затронули гражданина КНР, а также пять китайских компаний.
В Минфине США назвали неприемлемым, «что физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяют Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона».
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать, что за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия, и чтобы предотвратить подобную активность в будущем».
Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщила, что США готовят новые санкции против помогающих КНДР китайских фирм.
Кроме того, санкции введены в отношении Ирины Хьюиш — директора работающей в Сингапуре компании Velmur Management.
В черный список также попали Андрей Сербин и Михаил Писклин, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии «Правое дело». По данным Минфина США, они работали с попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.
Помимо россиян, санкции затронули гражданина КНР, а также пять китайских компаний.
В Минфине США назвали неприемлемым, «что физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяют Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона».
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать, что за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия, и чтобы предотвратить подобную активность в будущем».
Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщила, что США готовят новые санкции против помогающих КНДР китайских фирм.
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