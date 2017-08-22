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  • 22.08, 22:56

    Минфин США ввел санкции против четырех россиян за контакты с КНДР

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    Минфин США ввел санкции против четырех россиян за контакты с КНДР

    Минфин США ввел санкции против четырех россиян за контакты с КНДР

    Минфин США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них 10 организаций и шесть физических лиц, в том числе четырех граждан РФ и базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест».

    Обновленный черный список опубликован на сайте министерства. В нем оказался генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах.

    Кроме того, санкции введены в отношении Ирины Хьюиш — директора работающей в Сингапуре компании Velmur Management.

    В черный список также попали Андрей Сербин и Михаил Писклин, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии «Правое дело». По данным Минфина США, они работали с попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.

    Помимо россиян, санкции затронули гражданина КНР, а также пять китайских компаний.

    В Минфине США назвали неприемлемым, «что физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяют Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона».

    Стивен Мнучин, министр финансов США: «Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать, что за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия, и чтобы предотвратить подобную активность в будущем».

    Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщила, что США готовят новые санкции против помогающих КНДР китайских фирм.

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