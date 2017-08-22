В Сети выбрали лучшее фото солнечного затмения

В США состоялось самое ожидаемое астрономическое событие последних лет. Американцы увидели полное солнечное затмение.
Многим удалось сделать впечатляющие фотографии. На сайте Reddit провели масштабное обсуждение по выбору самого лучшего снимка солнечного затмения. Большинство пользователей пришли к выводу, что победителем стала фотография автора под ником cursetenj.
Ему удалось поймать в объектив момент, когда самолет пересекал полумесяц во время затмения. След от лайнера прошел ровно посередине незакрытой части Солнца. Это сделало снимок зрелищным и необычным. Сам пользователь в подписи к своей фотографии написал, что взялся за фотоаппарат впервые, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Захватывающие кадры по традиции публикует агенство NASA.
Природное явление можно было увидеть в 14 американских штатах — от Орегона до Южной Каролины. Среди наблюдателей был и президент США Дональд Трамп, он следил за небесным явлением вместе со своей семьей. Примечательно, что глава Белого дома не сразу надел защитные очки, за что подвергся нападкам в Сети. Согласно последним данным, американские города заработали на затмении десятки миллионов долларов.
Ему удалось поймать в объектив момент, когда самолет пересекал полумесяц во время затмения. След от лайнера прошел ровно посередине незакрытой части Солнца. Это сделало снимок зрелищным и необычным. Сам пользователь в подписи к своей фотографии написал, что взялся за фотоаппарат впервые, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Захватывающие кадры по традиции публикует агенство NASA.
NASA did it better. Amazing sight from space.Опубликовано Dusty Rose 21 августа 2017 г.
Glowing solar streak across the sky is a composite pic of progression of a partial solar eclipse from Washington: https://t.co/G6tqQD9A06 pic.twitter.com/NCqFKzwfEQ— NASA (@NASA) 22 августа 2017 г.
Природное явление можно было увидеть в 14 американских штатах — от Орегона до Южной Каролины. Среди наблюдателей был и президент США Дональд Трамп, он следил за небесным явлением вместе со своей семьей. Примечательно, что глава Белого дома не сразу надел защитные очки, за что подвергся нападкам в Сети. Согласно последним данным, американские города заработали на затмении десятки миллионов долларов.
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