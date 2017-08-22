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  • 22.08, 22:57
    Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве. Москва, торжества и праздники, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

    Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

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    Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

    Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

    Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

      Бейсджампер Владимир Мурзаев решил своеобразно отметить День Государственного флага РФ. Он забрался на крышу жилой высотки и прыгнул с триколором в руках.

      Высоту почти в 200 метров бейсджампер Владимир Мурзаев преодолел менее чем за минуту.

      Приземление в кадр не попало, но сообщается, что прошло успешно. Вот только некоторые сочли поступок москвича далеким от патриотизма. Ведь таким образом мужчина нарушил закон. Ему могут назначить штраф.

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