Экстремал с триколором прыгнул с высотки в Москве

Бейсджампер Владимир Мурзаев решил своеобразно отметить День Государственного флага РФ. Он забрался на крышу жилой высотки и прыгнул с триколором в руках.

Высоту почти в 200 метров бейсджампер Владимир Мурзаев преодолел менее чем за минуту.



Приземление в кадр не попало, но сообщается, что прошло успешно. Вот только некоторые сочли поступок москвича далеким от патриотизма. Ведь таким образом мужчина нарушил закон. Ему могут назначить штраф.