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  • 22.08, 22:56
    Пережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров. автомобили, Красноярск, лето, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров

    Пережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров

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    Пережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров

    Пережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров

    Пережившие наводнение красноярцы устроили флешмоб по поиску пропавших госномеров

      В пережившем ливень и наводнение Красноярске водители столкнулись с неординарной проблемой. Теперь, когда дороги подсохли, многие не могут пользоваться личным автотранспортом. Преодолевая водные преграды, они потеряли госномера и сейчас ищут их по всему городу.

      Жительница Красноярска Марина Шевнина обрела бешеную популярность благодаря тому, что спасла из воды десятки госномеров, а теперь возвращает их владельцам.

      Обмен госномерами в Красноярске принимает масштаб социального флешмоба. Интернет-сообщества пестрят фотографиями найденных регистрационных знаков. Чтобы соединить тех, кто потерял, с теми, кто нашел, программист Стас Давыдович даже создал отдельную группу для людей с общей проблемой.

      Сотрудники Госавтоинспекции такую находчивость и активность автолюбителей поприветствовали и сами включились в дело, разместив на своем официальном сайте объявление.

      Юлия Глушкова, начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю: «Благодаря тому, что автолюбители показали свое неравнодушие к этой проблеме, наша страница получила более 100 пользователей за один день, которые сегодня либо находят, либо ищут тех, кто потерял дорожные знаки во время стихии».

      Никакого вознаграждения за находки самопровозглашенные поисковики не требуют, тем более что с пустыми руками никто за номерами не приходит.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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