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  • 22.08, 22:56
    Тысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта. Кронштадт, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта

    Тысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта

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    Тысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта

    Тысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта

    Тысячи петербуржцев увидели импровизированный морской бой в гавани Кронштадта

      В Кронштадте проходит самая зрелищная часть военно-технического форума «Армия-2017». В течение недели всю боевую мощь и красоту продемонстрируют экипажи и корабли ВМФ.

      Зрелищными учениями моряков и пехотинцев в Петровской гавани Кронштадта открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017». Само мероприятие будет проходить на острове Котлин в течение всей недели. Для посещения откроют палубы кораблей, а на суше можно будет увидеть современную и историческую военную технику.

      Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, устраивать мини-парад после прошедшего недавно беспрецедентного прохождения кораблей на день ВМФ сегодня не стали. Боевые единицы флота стояли у причальной стенки, но военные даже с тральщиком могут устроить эффектное шоу.

      Всё происходит секунда в секунду по сценарию. После подрыва импровизированной мины на воде главное действо перемещается на пристань, где спецназ морской пехоты с участием боевых пловцов обезвреживает условных террористов.

      Это самый эффектный эпизод учений. И он же едва ли не самый активный в плане демонстрации возможностей российского ВМФ. Ведь очень непростые боевые задачи на сирийском побережье выполняют как раз подразделения наших морпехов.

      Вообще, всё, что показали сегодня военные, — элементы ежедневной жизни и подготовки отечественного флота, расскажет позже начальник Главного штаба ВМФ. Это для обывателя корабли прошли, морпехи постреляли. Специалисты же в мельчайших деталях, меняющихся от года к году, замечают, как формируется новый облик военно-морских сил.

      Андрей Воложинский      , начальник Главного штаба ВМФ РФ: «Реализуя программу кораблестроения до 2050 года, мы говорим о таких качествах ВМФ как огневая мощь, океанские масштабы, возможность применять свои силы на воде и под водой».

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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