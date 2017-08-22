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  • 22.08, 22:57

    Три частных дома загорелись в Новой Москве

    4 комментария
    Три частных дома загорелись в Новой Москве

    Три частных дома загорелись в Новой Москве

    Три частных дома загорелись в Новой Москве

    Три частных дома горят в поселке Кокошкино на территории Новой Москвы.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, существует угроза распространения огня на соседние дома.

    Из сообщения МЧС: «В поселке Кокошкино произошло загорание трех частных домов на площади 350 квадратных метров. В настоящее время одно здание обрушилось, из-за ветра есть угроза перехода огня на соседние здания».

    Между тем, по информации источника в экстренных службах, три частных дома, охваченных пожаром, обрушились. Вместе с тем стало известно, что пожилая женщина, находившаяся в одном из домов, найдена живой.

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