Суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему члену «банды GTA»

Московский областной суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему при попытке побега члену «банды GTA» Хазратхону Додохонову.
Из решения суда: «Суд постановил назначить в отношении Додохонова амбулаторную психиатрическую экспертизу».
Как передает ТАСС, суд принял такое решение в связи с тем, что при попытке побега Додохонов получил ранения, в том числе в голову, которые могут препятствовать адекватному восприятию им реальности. Для проведения экспертизы и получения ее результатов суд отложил заседание на 9 октября.
Также Мособлсуд отменил арест четверых участников банды, убитых при нападении на конвой, и продлил срок заключения под стражей пяти оставшимся обвиняемым.
Из решения суда: «Суд постановил: продлить срок содержания под стражей на три месяца в отношении Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Зафарджона Гулямова и Хазратхона Додохонова».
Кроме того, судья опросила родственников троих убитых фигурантов, которые попросили суд прекратить уголовное преследование погибших в связи с их смертью. Суд распорядился выдать их тела родственникам для захоронения, относительно прекращения дела по факту гибели обвиняемых пока решения не принял.
1 августа пятеро фигурантов дела «банды GTA» устроили перестрелку в здании Мособлсуда. Обвиняемым удалось освободиться от конвоиров и завладеть оружием. Ситуацию спас один из конвоиров, успевший вызвать сотрудников Росгвардии. Трое арестантов пытались скрыться и были убиты, двое — Хасанов и Додохонов — получили ранения. Вскоре Хасанов умер в больнице. Также пострадал один сотрудник Росгвардии.
«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группировку, которая в 2012–2014 годах орудовала на трассах Подмосковья и убила 17 человек. Участники бандформирования ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться, после чего убивали жертв и забирали их имущество. По версии следствия, в группировку входили около 15 выходцев из Средней Азии.
Как передает ТАСС, суд принял такое решение в связи с тем, что при попытке побега Додохонов получил ранения, в том числе в голову, которые могут препятствовать адекватному восприятию им реальности. Для проведения экспертизы и получения ее результатов суд отложил заседание на 9 октября.
Также Мособлсуд отменил арест четверых участников банды, убитых при нападении на конвой, и продлил срок заключения под стражей пяти оставшимся обвиняемым.
Из решения суда: «Суд постановил: продлить срок содержания под стражей на три месяца в отношении Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Зафарджона Гулямова и Хазратхона Додохонова».
Кроме того, судья опросила родственников троих убитых фигурантов, которые попросили суд прекратить уголовное преследование погибших в связи с их смертью. Суд распорядился выдать их тела родственникам для захоронения, относительно прекращения дела по факту гибели обвиняемых пока решения не принял.
1 августа пятеро фигурантов дела «банды GTA» устроили перестрелку в здании Мособлсуда. Обвиняемым удалось освободиться от конвоиров и завладеть оружием. Ситуацию спас один из конвоиров, успевший вызвать сотрудников Росгвардии. Трое арестантов пытались скрыться и были убиты, двое — Хасанов и Додохонов — получили ранения. Вскоре Хасанов умер в больнице. Также пострадал один сотрудник Росгвардии.
«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группировку, которая в 2012–2014 годах орудовала на трассах Подмосковья и убила 17 человек. Участники бандформирования ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться, после чего убивали жертв и забирали их имущество. По версии следствия, в группировку входили около 15 выходцев из Средней Азии.
Комментарии