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  • 22.08, 22:57

    Суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему члену «банды GTA»

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    Суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему члену «банды GTA»

    Суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему члену «банды GTA»

    Московский областной суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему при попытке побега члену «банды GTA» Хазратхону Додохонову.

    Из решения суда: «Суд постановил назначить в отношении Додохонова амбулаторную психиатрическую экспертизу».

    Как передает ТАСС, суд принял такое решение в связи с тем, что при попытке побега Додохонов получил ранения, в том числе в голову, которые могут препятствовать адекватному восприятию им реальности. Для проведения экспертизы и получения ее результатов суд отложил заседание на 9 октября.

    Также Мособлсуд отменил арест четверых участников банды, убитых при нападении на конвой, и продлил срок заключения под стражей пяти оставшимся обвиняемым.

    Из решения суда: «Суд постановил: продлить срок содержания под стражей на три месяца в отношении Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Зафарджона Гулямова и Хазратхона Додохонова».

    Кроме того, судья опросила родственников троих убитых фигурантов, которые попросили суд прекратить уголовное преследование погибших в связи с их смертью. Суд распорядился выдать их тела родственникам для захоронения, относительно прекращения дела по факту гибели обвиняемых пока решения не принял.

    смотреть«Банду GTA» в Мособлсуде сопровождал усиленный конвой и бойцовая собака
    «Банду GTA» в Мособлсуде сопровождал усиленный конвой и бойцовая собака
    1 августа пятеро фигурантов дела «банды GTA» устроили перестрелку в здании Мособлсуда. Обвиняемым удалось освободиться от конвоиров и завладеть оружием. Ситуацию спас один из конвоиров, успевший вызвать сотрудников Росгвардии. Трое арестантов пытались скрыться и были убиты, двое — Хасанов и Додохонов — получили ранения. Вскоре Хасанов умер в больнице. Также пострадал один сотрудник Росгвардии.

    «Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группировку, которая в 2012–2014 годах орудовала на трассах Подмосковья и убила 17 человек. Участники бандформирования ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться, после чего убивали жертв и забирали их имущество. По версии следствия, в группировку входили около 15 выходцев из Средней Азии.

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