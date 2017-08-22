В затопленных отсеках эсминца John S. McCain нашли останки пропавших моряков

Водолазы нашли останки моряков эсминца John S. McCain, пропавших при столкновении корабля с танкером в районе Малаккского пролива.
Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт сообщил, что останки обнаружены в заблокированных отсеках поврежденного эсминца. Сейчас идет процедура идентификации. Сколько именно тел обнаружено, не уточняется. Поисково-спасательная операция продолжается.
Адмирал Свифт также сообщил, что навестил пострадавших моряков и «они чувствуют себя хорошо».
Как сообщалось ранее, при столкновении эсминца с танкером пять моряков получили травмы и 10 пропали без вести. В Малаккском проливе John S. McCain не смог разойтись с танкером Alnic MC и получил огромную пробоину в корме. Несмотря на серьезные повреждения, эсминец добрался до военной базы в Сингапуре своим ходом.
Командование ВМС США не исключает, что причиной ЧП мог стать саботаж или кибервмешательство. Из-за инцидента с эсминцем ВМС США приостановили операции по всему миру.
Адмирал Свифт также сообщил, что навестил пострадавших моряков и «они чувствуют себя хорошо».
Как сообщалось ранее, при столкновении эсминца с танкером пять моряков получили травмы и 10 пропали без вести. В Малаккском проливе John S. McCain не смог разойтись с танкером Alnic MC и получил огромную пробоину в корме. Несмотря на серьезные повреждения, эсминец добрался до военной базы в Сингапуре своим ходом.
Командование ВМС США не исключает, что причиной ЧП мог стать саботаж или кибервмешательство. Из-за инцидента с эсминцем ВМС США приостановили операции по всему миру.
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