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  • 22.08, 22:57

    В затопленных отсеках эсминца John S. McCain нашли останки пропавших моряков

    10 комментариев

    В затопленных отсеках эсминца John S. McCain нашли останки пропавших моряков

    В затопленных отсеках эсминца John S. McCain нашли останки пропавших моряков

    Водолазы нашли останки моряков эсминца John S. McCain, пропавших при столкновении корабля с танкером в районе Малаккского пролива.

    Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт сообщил, что останки обнаружены в заблокированных отсеках поврежденного эсминца. Сейчас идет процедура идентификации. Сколько именно тел обнаружено, не уточняется. Поисково-спасательная операция продолжается.

    Адмирал Свифт также сообщил, что навестил пострадавших моряков и «они чувствуют себя хорошо».

    смотретьВМС США остановили операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем John S. McCain
    ВМС США остановили операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем John S. McCain
    Как сообщалось ранее, при столкновении эсминца с танкером пять моряков получили травмы и 10 пропали без вести. В Малаккском проливе John S. McCain не смог разойтись с танкером Alnic MC и получил огромную пробоину в корме. Несмотря на серьезные повреждения, эсминец добрался до военной базы в Сингапуре своим ходом.

    Командование ВМС США не исключает, что причиной ЧП мог стать саботаж или кибервмешательство. Из-за инцидента с эсминцем ВМС США приостановили операции по всему миру.

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