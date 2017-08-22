Петербургские активисты составляют карту чистой водопроводной воды

Тот факт, что информации о составе, чистоте и безопасности городской воды отсутствует в открытом доступе и от независимого источника, заставил членов общественной организации обратиться в химическую лабораторию СПбГУ.

В Петербурге появится карта чистой водопроводной воды. Волонтеры проверяют ее качество в квартирах районов города, беря пробы из-под крана. Кроме того, на анализ возьмут и невскую воду, проведя забор и у истока, и у устья реки.



Полученные результаты будут наносить на интерактивную карту на сайте. Масштабная акция общественной организации проходит совместно с лабораторией при Санкт-Петербургском государственном университете. Воду проверяют на соответствие санитарным нормам.



Как уточняет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, кроме элементного состава разные спектрометры (среди них есть даже плазменный) исследуют воду на предмет содержания органики, хлора и бактерий. С момента первого анализа здесь утекло уже много воды. И, как говорят ученые, сейчас далеко не все образцы похожи как две капли.



Евгений Серебряков, директор ресурсного центра методов анализа: «Часть проб не укладывается в нормативы по железу (по крайней мере, исходя из тех данным, по которым мы определяем). Это связано со многими причинами: и с ржавыми трубами, и с плохой пробоподготовкой. Но большая часть проб всё-таки укладывается в нормативы».



Правда, раньше материал поступал с условной цифровой маркировкой, и некоторые анонимные городские пробы выходили сухими из воды. Но теперь спрятать концы в ту самую жидкость не получится. Например, результаты анализа из квартиры на Ленинском проспекте появятся в открытом доступе.



Таким же образом пробы планируют собрать в 18 районах города, чтобы затем каждый опытный образец исследовать в лаборатории и уже по результатам анализа создать интерактивную карту чистой воды Петербурга.



По четыре пробы с каждого района — такой отметки планируют пока достичь активисты, чтобы карта заработала уже на этой неделе. Но чтобы сам проект не канул в воду, они собираются также подготовить законодательную инициативу — для проведения такого мониторинга на постоянной основе и в каждом доме.