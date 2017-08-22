«Совершенно абсурдно»: петербургские режиссеры комментируют задержание Серебренникова

Коллеги Серебренникова по театральному цеху отреагировали на задержание режиссера по делу Седьмой студии.
Самой обсуждаемой новостью в Петербурге сегодня стало задержание сотрудниками СК столичного режиссера Кирилла Серебренникова. К нему пришли минувшей ночью в одну из гостиниц Северной столицы, где остановились Серебренников и съёмочная группа.
В Петербурге режиссер работал над фильмом «Лето» о раннем периоде творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Сейчас Следственный комитет уже предъявил режиссеру обвинение в мошенничестве.
По версии СК, режиссер может быть причастен к хищению не менее 68 миллионов рублей. От петербургской театральной общественности уже последовала первая реакция.
Рудольф Фурманов, художественный руководитель театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова: «К его творчеству многие относятся неоднозначно. И не дай бог эта неоднозначность может повлиять на то, что происходит. Нам пора подумать о системе государственного финансирования в области культуры. Главное, чтобы была правда, чтобы человек нес ответственность за то, что он сделал. А если он не сделал, он не должен нести ответственность».
Юрий Бутусов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета: «Прозвучавшее обвинение, что „Седьмая студия“ появилась ради создания преступной группы, чтобы завладеть бюджетными деньгами, это, конечно, совершенно абсурдно. Звучит просто нелепо».
Скандал вокруг «Гоголь-центра», которым руководит Кирилл Серебренников, разгорелся в конце мая. Тогда Следственный комитет провел обыски в театре и в квартире режиссера. В середине июня был задержал экс-директор театра Алексей Малобродский.
Также известно, что фильм, над которым работает Серебренников, снят на две трети и будет завершен. Более того, на фестивале «Балтийский дом» в октябре покажут его спектакль.
В Петербурге режиссер работал над фильмом «Лето» о раннем периоде творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Сейчас Следственный комитет уже предъявил режиссеру обвинение в мошенничестве.
По версии СК, режиссер может быть причастен к хищению не менее 68 миллионов рублей. От петербургской театральной общественности уже последовала первая реакция.
Рудольф Фурманов, художественный руководитель театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова: «К его творчеству многие относятся неоднозначно. И не дай бог эта неоднозначность может повлиять на то, что происходит. Нам пора подумать о системе государственного финансирования в области культуры. Главное, чтобы была правда, чтобы человек нес ответственность за то, что он сделал. А если он не сделал, он не должен нести ответственность».
Юрий Бутусов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета: «Прозвучавшее обвинение, что „Седьмая студия“ появилась ради создания преступной группы, чтобы завладеть бюджетными деньгами, это, конечно, совершенно абсурдно. Звучит просто нелепо».
Скандал вокруг «Гоголь-центра», которым руководит Кирилл Серебренников, разгорелся в конце мая. Тогда Следственный комитет провел обыски в театре и в квартире режиссера. В середине июня был задержал экс-директор театра Алексей Малобродский.
Также известно, что фильм, над которым работает Серебренников, снят на две трети и будет завершен. Более того, на фестивале «Балтийский дом» в октябре покажут его спектакль.
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