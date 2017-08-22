Испанские радикалы на фоне терактов приветствуют мигрантов и гонят из страны туристов

В пережившей теракты Испании идет охота не на боевиков, а на туристов. Местные радикалы настолько недовольны наплывом отдыхающих, что порой доходит даже до рукоприкладства. Людей не смущает то, что благодаря гостям испанская казна ежегодно обогащается миллионами евро. Зато приезжающих в страну мигрантов здесь радушно принимают.
Трое из четверых задержанных в Испании террористов проживали в испанском анклаве на севере Африке, в Мелилье, и совсем недавно прибыли на материк под видом беженцев. Но самих испанцев это не смущает. В той же Мелилье, куда с начала года прорвались 8 тысяч беженцев, местные жители устраивают флешмобы в их поддержку. А по всей стране ежедневно проходят акции, призывающие власти не депортировать даже нежелательных элементов. На фасадах административных зданий в Барселоне и Мадриде до сих пор висят плакаты в защиту мигрантов.
И никакие теракты местное население не пугают, ведь у них есть другие враги — туристы. Испанию в прошлом году посетили рекордные 80 миллионов человек. Иностранцы здесь оставляют миллионы долларов и евро, а сфера туризма составляет 14% испанского ВВП. Но все эти цифры митингующих не впечатляют. Наоборот.
Манифестант: «Да, мы выходим под лозунгами: „Туристы, вон из Испании, здесь вам не место“. Главное, мы выступаем против той экономической модели, когда страна обогащается, а население не получает никаких выгод от этого туризма».
В Каталонии отдыхающим иностранцам прокололи шины, а в Пальма-де-Майорке напали на туристический автобус. В Сан-Себастьяне власти предпринимают все возможное, чтобы не допустить вандализма. По мнению мэра города Энеко Гойи Ласо, за всеми манифестациями стоят определенные политические силы.
Энеко Гойя Ласо, мэр города Сан-Себастьян: «Это удивительное совпадение, которое многое объясняет. Это те же самые организации, те же самые люди, мечтающие о независимости, отделении от Испании, которые в качестве одного из методов своей борьбы используют туризм. Их не так много, но для них это идеальный сюжет, чтобы о них услышали».
Давид Гарранчо, владелец ресторана: «Вы понимаете, здесь нет так называемого массового туризма. Здесь все достаточно дорого — и рестораны, и гостиницы. Сюда приезжают не за фастфудом на пляже, а на гастрономические туры. Поэтому те, кто хотят запретить туристов, это радикалы, которые всегда чем-то недовольны и всегда на что-то жалуются».
Но если в Стране Басков с туристами борются неравнодушные граждане, то в Барселоне этим занимаются городские власти. Мэр Барселоны Ада Колау уже запретила строительство новых отелей, решила в 10 раз поднять плату за стоянку туристических автобусов и в 5 раз увеличить налоги для тех, кто хочет сдавать свое жилье в краткосрочную аренду.
Ада Колау — один из самых радикальных испанских мэров. Представительница ультралевых радикальных организаций выступает за отделение Каталонии от Испании. Например, ее первым шагом на посту мэра стал демонтаж памятника королю Хуану Карлосу, она же выступала категорически против усиленного присутствия полицейских на улицах Барселоны. Она же, уже после теракта, запретила выставлять ограждения на улице Рамбла, где и произошел наезд на людей. Зато в ее планах создать специальное подразделение полиции по отлову незаконных арендодателей. Так что не исключено, что отдых в Испании в самое ближайшее время станет значительно дороже, а туристов в стране будет меньше и без акций радикалов.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
И никакие теракты местное население не пугают, ведь у них есть другие враги — туристы. Испанию в прошлом году посетили рекордные 80 миллионов человек. Иностранцы здесь оставляют миллионы долларов и евро, а сфера туризма составляет 14% испанского ВВП. Но все эти цифры митингующих не впечатляют. Наоборот.
Манифестант: «Да, мы выходим под лозунгами: „Туристы, вон из Испании, здесь вам не место“. Главное, мы выступаем против той экономической модели, когда страна обогащается, а население не получает никаких выгод от этого туризма».
В Каталонии отдыхающим иностранцам прокололи шины, а в Пальма-де-Майорке напали на туристический автобус. В Сан-Себастьяне власти предпринимают все возможное, чтобы не допустить вандализма. По мнению мэра города Энеко Гойи Ласо, за всеми манифестациями стоят определенные политические силы.
Энеко Гойя Ласо, мэр города Сан-Себастьян: «Это удивительное совпадение, которое многое объясняет. Это те же самые организации, те же самые люди, мечтающие о независимости, отделении от Испании, которые в качестве одного из методов своей борьбы используют туризм. Их не так много, но для них это идеальный сюжет, чтобы о них услышали».
Давид Гарранчо, владелец ресторана: «Вы понимаете, здесь нет так называемого массового туризма. Здесь все достаточно дорого — и рестораны, и гостиницы. Сюда приезжают не за фастфудом на пляже, а на гастрономические туры. Поэтому те, кто хотят запретить туристов, это радикалы, которые всегда чем-то недовольны и всегда на что-то жалуются».
Но если в Стране Басков с туристами борются неравнодушные граждане, то в Барселоне этим занимаются городские власти. Мэр Барселоны Ада Колау уже запретила строительство новых отелей, решила в 10 раз поднять плату за стоянку туристических автобусов и в 5 раз увеличить налоги для тех, кто хочет сдавать свое жилье в краткосрочную аренду.
Ада Колау — один из самых радикальных испанских мэров. Представительница ультралевых радикальных организаций выступает за отделение Каталонии от Испании. Например, ее первым шагом на посту мэра стал демонтаж памятника королю Хуану Карлосу, она же выступала категорически против усиленного присутствия полицейских на улицах Барселоны. Она же, уже после теракта, запретила выставлять ограждения на улице Рамбла, где и произошел наезд на людей. Зато в ее планах создать специальное подразделение полиции по отлову незаконных арендодателей. Так что не исключено, что отдых в Испании в самое ближайшее время станет значительно дороже, а туристов в стране будет меньше и без акций радикалов.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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